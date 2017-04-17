С 15 апреля региональные льготники Псковской области могут ездить в пригородных поездах со скидкой 50%

15:46, 17 апреля 2017, ПАИ

С 15 апреля по 31 октября региональные льготники Псковской области могут ездить в пригородных поездах со скидкой 50%, сообщили Псковскому агентству информации в ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

К льготным категориям граждан относятся:

Лица, являющиеся пенсионерами, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла).

Лица, являющиеся пенсионерами, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов (участники разминирования территории Псковской области).

Ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц: имеющих удостоверение «Ветеран труда»; награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин; ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Реабилитированные лица, пострадавшие от политических репрессий.

Граждане, награжденные знаком «Почетный донор России», знаком «Почетный донор СССР».