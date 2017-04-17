О доходах, пяти лодках и трех автомобилях отчитался глава Великих Лук

15:10, 17 апреля 2017, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский отчитался о доходах и имуществе за 2016 год. Декларация размещена на сайте администрации города.

С 1 января по 31 декабря прошлого года Николай Козловский получил 1 млн 613 тыс. 209 рублей. Он владеет четырьмя земельными участками (2446, 1054, 1500, 1997 кв. м), двумя жилыми домами (225,1 и 160,31 кв. м) и квартирой (40,7 кв. м). Также в пользовании главы города и его несовершеннолетнего ребенка находится квартира площадью 215,1 кв. м. Кроме того, Николай Козловский — обладатель моторных лодок «Кайман 400» и «Вельборт 36», лодки «Кайман 275» и двух автоприцепов.

Совокупный доход его супруги составил в 2016-м году 13 млн 461 тыс. 659 рублей. Она является собственником долей участия в двух коммерческих организациях: ООО «ВЕЛСПЕКТРА» - доля 8,33% (уставный капитал 12 тыс. рублей) и ООО ЧОО «Байкал» - доля участия 50% (уставный капитал 350 тыс. рублей). В индивидуальной собственности жены главы Великих Лук: пять земельных участков (4082, 6009, 2274, 4000, 2590 кв. м), дом (394,5 кв. м), автомобили «Нива Шевроле», «Лексус ЛС 460», УАЗ-396255, автоприцеп, две моторные лодки «Фьорд 290» и «Савва 400».