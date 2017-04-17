Мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 18 апреля

18:10, 17 апреля 2017, ПАИ

18 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть северного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от +1 до +6.

Атмосферное давление будет выше нормы.