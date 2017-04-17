Школьники из Локни, Острова и Гдова отправятся на конкурс чтецов в «Артек»

17:21, 17 апреля 2017, ПАИ

В Пскове на базе МАУК «ЦБС» Центра детского чтения состоялся традиционный областной конкурс юных чтецов «Живая классика». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Дома детства и юношества «Радуга».

В мероприятии приняли участие 24 финалиста районных этапов Бежаницкого, Великолукского, Дедовичского, Дновского, Локнянского, Невельского, Новосокольнического, Опочецкого, Палкинского, Куньинского, Плюсского, Новоржевского, Порховского, Пустошкинского, Пушкиногорского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Красногородского, Гдовского, Островского, Печорского районов, а также городов из Пскова и Великих Лук.

В состав жюри были приглашены преподаватель сценической речи Лилия Белышева (председатель жюри), руководитель регионального центра чтения Псковской областной универсальной научной библиотеки Нина Яковлева, а также заведующая сектором маркетинга и информационно-библиотечных услуг МАУК «ЦБС» Пскова Центра детского чтения Мария Капинус.

С приветственным словом к финалистам конкурса обратился директор Дома детства и юношества «Радуга» Владислав Семенов. Он рассказал о значимости конкурса, проделанной работе, и пожелал удачных выступлений.

Конкурсанты представляли отрывки из художественных произведений, не вошедших в школьную программу 5-10 классов, согласно Положению о конкурсе.

«Жюри отметило, что в итоге не весь выбранный участниками материал подошел по возрастному критерию, иногда не хватало четкости в дикции, темпа, уверенности. В целом участники выступили достойно, конкурс прошёл интересно. Члены жюри давали советы, профессиональные консультации финалистам относительно выступлений и дальнейшей работы», - рассказали в учреждении.

Диплом I степени получила учащаяся Локнянской средней общеобразовательной школы Валерия Цветкова. Ученицу средней школы №3» города Острова Юлию Соколову наградили дипломом II степени, а диплом III степени достался ученику Гдовской средней общеобразовательной школы Ивану Самсонову. Они будут представлять Псковскую область на Всероссийском этапе конкурса в лагере «Артек» с 4 по 25 мая.