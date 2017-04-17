На пленэр «Пушкиногорье» прибыли художники из Кохтла-Ярве

15:20, 17 апреля 2017, ПАИ

На традиционный пленэр «Пушкиногорье» прибыли художники из Кохтла-Ярве (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Пленэр для профессиональных живописцев и графиков Пушкинский заповедник проводит с 2010 года. В этот раз гостей будет всего семеро, до 26 апреля они будут жить в гостевом доме близ мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» и работать в музеях-усадьбах: как на открытом пространстве, так и — немного — в интерьерах.

По итогам пленэра запланирована выставка-показ в музее, она же — встреча с художниками, часть из которых в псковских пушкинских местах впервые. Кроме того, как показывает практика, по возвращении мастера из Эстонии экспонируют свои доработанные картины и эскизы на выставках дома, представляя тем самым Псковскую область и Россию в своей стране.

Напомним, что это уже второй пленэр «Пушкиногорье»-2017: в январе в рамках того же проекта в музее принимали профессиональных живописцев из Пскова, Москвы, Великого Новгорода.