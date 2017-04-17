0
12:01
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
20:21
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
12:20
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
10:55
Святой запаса
15:45
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
Еще новости
Культура

На пленэр «Пушкиногорье» прибыли художники из Кохтла-Ярве

На традиционный пленэр «Пушкиногорье» прибыли художники из Кохтла-Ярве (Эстония). Об этом Псковскому агентству информации сообщила пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Лидия Токарева.

Пленэр для профессиональных живописцев и графиков Пушкинский заповедник проводит с 2010 года. В этот раз гостей будет всего семеро, до 26 апреля они будут жить в гостевом доме близ мемориальной усадьбы Ганнибалов «Петровское» и работать в музеях-усадьбах: как на открытом пространстве, так и — немного — в интерьерах.

По итогам пленэра запланирована выставка-показ в музее, она же — встреча с художниками, часть из которых в псковских пушкинских местах впервые. Кроме того, как показывает практика, по возвращении мастера из Эстонии экспонируют свои доработанные картины и эскизы на выставках дома, представляя тем самым Псковскую область и Россию в своей стране.

Напомним, что это уже второй пленэр «Пушкиногорье»-2017: в январе в рамках того же проекта в музее принимали профессиональных живописцев из Пскова, Москвы, Великого Новгорода.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
13 апреля 2017
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве 1
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
13 апреля 2017
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове 2
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
11 апреля 2017
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет 1
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»

Идет загрузка...