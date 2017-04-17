Виктор Остренко: Реализация партийных проектов помогает решать актуальные проблемы людей

16:26, 17 апреля 2017, ПАИ

С 10 по 11 апреля в Москве прошел обучающий семинар-совещание по проектной деятельности «Проектный подход в партийной работе». Заместитель секретаря Псковского регионального отделения партии Виктор Остренко и заместитель руководителя регионального исполнительного комитета Галина Никитина приняли участие в работе дискуссионных площадок, на которых выступали депутаты Государственной Думы - руководители федеральных партийных проектов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

На встрече с Виктором Остренко региональные координаторы обсудили вопросы реализации партийных проектов на местном уровне, взаимодействия с исполнительной властью и работы с населением.

«На сегодняшний день в Псковском региональном отделении реализуются 15 федеральных партийных проектов и 1 региональный, – отметил Виктор Остренко. – Это основа ежедневной работы регионального отделения партии по наиболее важным направлениям, которые нашли отражение в программе партии».

По словам Виктора Остренко, за каждой инициативой стоит проблема, актуальная для многих людей, в решении которых необходимо добиваться конкретных результатов. Он также добавил, что благоустройство внутридворовых территорий и общественных пространств в малых городах, отремонтированные школьные спортивные залы, восстановление сельских Домов культуры, поддержка молодежных инициатив и забота о старшем поколении – все это партийные проекты региона.

«Сами люди и задают вектор наших программ. Ведь именно они на встречах, при личном приеме, в самых разных дискуссиях обращаются к партии с просьбой обратить внимание на тот или иной важный для них вопрос», - пояснил Виктор Остренко.

Напомним, что в Псковском региональном отделении «Единой России» реализуются такие федеральные партийные проекты, как: «Городская среда», «Гражданский университет», «Детские сады – детям», «Детский спорт», «Единая страна – доступная среда», «Здоровое будущее», «Историческая память», «Местный дом культуры», «Модернизация образования», «Народный контроль», «России важен каждый ребенок», «Старшее поколение», «Парки малых городов», «Театры малых городов», «Школа грамотного потребителя», а также региональный партийный проект «Народная программа».