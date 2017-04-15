Школьник обокрал дом умершего соседа в Островском районе

15:52, 17 апреля 2017, ПАИ

В Островском районе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в марте школьник, узнав о смерти пожилого соседа в одной из деревень Островского района, вместе со своим 13-летним другом совершил кражу имущества из его дома почти на 50 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъято из жилища, в котором проживает несовершеннолетний.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.