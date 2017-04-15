0
17:40
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
11:47
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
12:56
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
10:52
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
21:59
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
09:48
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
Еще новости
Происшествия

Школьник обокрал дом умершего соседа в Островском районе

В Островском районе возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего школьника, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в марте школьник, узнав о смерти пожилого соседа в одной из деревень Островского района, вместе со своим 13-летним другом совершил кражу имущества из его дома почти на 50 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования похищенное имущество изъято из жилища, в котором проживает несовершеннолетний.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси
15 апреля 2017
В Пскове сотрудники Росгвардии оперативно задержали подозреваемого в угоне такси 1
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
15 апреля 2017
Водитель фуры из Псковской области попал в смертельное ДТП в Карелии
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
12 апреля 2017
Контрабандные сигареты на 1 млн рублей обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем 4
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове
12 апреля 2017
НАРОДНАЯ ЛЕНТА: Мужчина отстреливает котов в Порхове 6
Крымское вино арестовано на выставке в Италии
11 апреля 2017
Крымское вино арестовано на выставке в Италии 5
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
11 апреля 2017
4 лесных пожара произошли в Псковской области 10 апреля
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО)
10 апреля 2017
Огнеборцы тушили траву и гараж на берегу Великой в Пскове (ФОТО) 1

Идет загрузка...