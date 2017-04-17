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Общество

340 спортсменов приняли участие в XII Чемпионате и Первенстве Пскова по тхэквондо

В Пскове на стадионе «Машиностроитель» состоялся XII Открытый Чемпионат и Первенство города по тхэквондо. Турнир собрал 340 участников из спортивных клубов Пскова, Псковского района, Пыталово, Печор, Острова, Палкино и Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Право торжественно открыть соревнования было предоставлено президенту Псковской областной общественной спортивной организации «Федерация тхэквондо», благотворителю, депутату Псковской городской Думы Дмитрию Барабанову, при поддержке которого этот вид спорта в Пскове активно развивается и проводятся подобные турниры: «Нас всех объединяет любовь к спорту, его высокие идеалы честной борьбы и товарищества, надежды на успех и победу. Пусть минуты, проведенные вами на ковре, станут яркими и запомнятся на всю жизнь, а победа достанется сильнейшим».

В Чемпионате и Первенстве Пскова приняли участие спортсмены от 8 до 17 лет в пяти возрастных категориях. Соревнования включали в себя 2 дисциплины: спарринг и формальный комплекс (бесконтактный бой). Как рассказал президент Молодежной общественной спортивной организации «Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)» Владимир Кочетов ежегодно в турнире участвуют сильнейшие спортсмены, которые далее представляют Псков на соревнованиях более высокого уровня. Так, в этом году несколько спортсменов, вышедших на псковский ковер, в ближайшее время отправляется на Чемпионат и Первенство Европы по тхэквондо в Ливерпуль (Англия).

В пресс-службе отметили, что в этом году тхэквондо в Пскове как вид спорта отмечает свой 15-летний юбилей. За это время псковские спортсмены побеждали не только в соревнованиях городского и регионального уровня, псковичи становились чемпионами Европы и Первенства Мира.

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