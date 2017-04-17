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Общество

Готовность к летнему отдыху детей обсудили в Общественной палате Псковской области

Готовность к летнему отдыху в Псковской области стала темой заседания комиссии по социальной политике, охране здоровья, поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты Псковской области 17 апреля. В мероприятии также приняли участие уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, представители УМВД России по Псковской области и Государственного управления образования Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службы администрации региона.

Начальник Управления Александр Седунов сообщил членам Общественной палаты, что в летний сезон в регионе будет задействовано 22 лагеря, в том числе 18 загородных, 2 санаторно-оздоровительных и 2 палаточных общей вместимостью 8 тыс. детей. Кроме того, летом будут организованы смены в пришкольных лагерях. Планируется, что на каникулах в общей сложности будут работать более 160 лагерей. В бюджете региона на оздоровление детей в детских лагерях запланированы более 76 млн рублей.

Участники заседания обсудили дополнительные возможности организации детского отдыха на территории региона и меры, предпринимаемые для улучшения качества проведения летней оздоровительной кампании. Так, поступило предложение использовать в этих целях не только школьный ресурс, но и ресурс культурных и социальных учреждений. В частности, в городских и сельских библиотеках можно проводить различные кружки и мастер-классы для детей, которые по разным причинам не смогли уехать в загородные лагеря.

Особое внимание было уделено теме безопасности летнего отдыха детей. Речь шла о своевременном информировании ответственных служб и ведомств о возникновении несанкционированных лагерей на частных территориях и координации усилий по обеспечению безопасности пребывания в них несовершеннолетних.

Решения, принятые в ходе встречи, найдут отражение в итоговом протоколе заседания комиссии и будут направлены в Общественную палату РФ.

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