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Политика

Дмитрий Медведев заявил о росте экономики в России

Экономика России вошла в стадию роста, промышленность поднимается, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным в преддверии своего отчета в Госдуме 19 апреля, передает «Интерфакс».

«В целом ситуация в экономике действительно за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста, мы наблюдали это и в конце прошлого года и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года - это очень важно - рост промышленного производства составил 1,3%», - заявил Дмитрий Медведев.

По его словам, таким образом, промышленность поднимается. «Но это усредненный рост», - сказал Медведев.

Как отметил премьер, в этот раз правительство выходит на отчет с неплохими оценками современного состояния российской экономики. «Эти оценки в настоящий момент подтверждаются и целым рядом аналитических агентств, которые наблюдают за состоянием дел в нашей экономике и говорят о том, что с довольно сложных сценариев развития наша экономика выходит на позитивный сценарий, что получает отражение в их оценках»,- сказал он, заметив, что это экспертное мнение.

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