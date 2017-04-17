На острые проблемы в сфере псковского образования обратили внимание участники дебатов «Единой России»

17:51, 17 апреля 2017, ПАИ

На наиболее острые проблемы в сфере образования обратили внимание во время дебатов участники предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Мероприятие прошло в школе № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. Его участниками стали: заместитель директора ООО «ЛесоИндустрия» Юрий Климов, предприниматель Максим Москвитин, генеральный директор АО «Псковские коммунальные системы» Игорь Шеменев, директор ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Сергей Янкин.

Они высказали свое мнение по выбранной для обсуждения теме «Доступность и качество образования».

Юрий Климов отметил приличные уровень доступности и качества образования в Пскове. При этом, по его словам, необходимо больше уделять внимание профориентации выпускников.

В свою очередь Игорь Шеменев высказался за то, чтобы органы власти на местах создавали условия и стимулировали развитие предпринимательства в сфере дошкольного образования. Он считает, что сеть частных детских садов для детей ясельного возраста позволила бы снять проблемы, связанные с желанием родителей раньше выходить на работу.

Сергей Янкин в своем выступлении подчеркнул значимость появления в регионе ПсковГУ. Он уверен, что это позволяет привлекать в сферу образования области дополнительное финансирование, улучшать материально-техническую базу и увеличивать разнопрофильность специальностей.

Сергей Янкин рассказал о положительном опыте взаимодействия Ресурсного центра по подготовке кадров для агропромышленного комплекса Псковской области с работодателями, который выражается в организации и совершенствовании учебного процесса и последующего трудоустройства выпускников. Ресурсный центр создан на базе возглавляемого им Псковского агротехнического колледжа.

По мнению директора колледжа, решение проблемных вопросов в сфере образования Пскова давно назрело, но это работа не одного дня, она требует значительных финансовых затрат, грамотных управленческих решений и системного подхода.

«Конечно, проблемы в образовании есть. Работы органам местного самоуправления здесь хватит не на один год. Школам требуется больше средств на ремонт, очень хотелось бы ликвидировать двухсменку. Наиважнейший вопрос - кадровой политики. Для того, чтобы удержать квалифицированных педагогов на местах, надо увеличивать размер заработной платы, обеспечивать их жильём. Работа по этим направлениям безусловно ведётся, но сложившаяся ситуация требует более решительных мер», - отметил руководитель.

Добавим, с графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на сайте Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

На сайте предварительного голосования размещены регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов.

Трансляцию с дебатных площадок в Пскове можно наблюдать в онлайн-режиме в соцсети «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.