Более 140 тысяч рублей собрали волонтеры для Бобровского детского дома

16:48, 17 апреля 2017, ПАИ

Завершилась благотворительная акция Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце», которая проходила 14 и 15 апреля в гипермаркете «Империал». За два дня волонтерам удалось собрать 141 728 рублей в поддержку воспитанников Бобровского детского дома-интерната. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения Российского детского фонда.

Воспитанники интернатных учреждений Псковской области изготовили более 300 пасхальных открыток с пожеланиями специально для жертвователей. В очередной раз побывали на мероприятии «Добрые псы» – собаки пород сибирский хаски, аусси и американская акита, которые фотографировались и играли со всеми желающими.

Все средства, собранные для почти 100 детей-инвалидов из Бобровского детского дома, будут направлены на приобретение прогулочных колясок, в которых ребят можно будет вывозить на свежий воздух. Кроме того, помимо денежных пожертвований во время акции была собрана и вещевая помощь для детей из нуждающихся семей Псковской области – благодаря магазину Sting, который во время акций всегда передает несколько больших мешков вещей.

В этом году в проведении акции приняли участие более 70 волонтеров из числа студентов Псковского государственного университета и Псковского политехнического колледжа, среди которых в Детском фонде выделили Алёну Козлову, Александру Ильину, Дарью Ершову, Екатерину Лаппо, Татьяну Задоя и самую юную участницу – Елену Коноплеву.

Ребята активно призывали посетителей гипермаркета помочь детям-инвалидам, рассказывали о сути и целях мероприятия, вручали буклеты и листовки всем заинтересованным лицам, а также воздушные шарики и значки с логотипом фонда самым маленьким жертвователям. Организаторы акции также благодарят администрацию гипермаркета «Империал» за содействие.

В пресс-службе также отметили, что помимо отзывчивых псковичей, сделавших благотворительные пожертвования на акции в гипермаркете, несколько людей передали средства непосредственно в Детский фонд. «От имени подопечных мы от всей души благодарим всех, кто захотел помочь и в канун светлого праздника сделал жизнь детей-инвалидов из Бобровского детского дома чуточку радостней и комфортней», - добавили в благотворительной организации.