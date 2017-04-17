На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»

16:58, 17 апреля 2017, ПАИ

В рамках 19-го тура Первенства Росси по футболу 2016/17 годов среди команд ПФЛ в группе «Запад» сегодня, 17 апреля, стартовал домашний матч футбольного клуба «Псков-747» против московского «Соляриса». Напомним, на сайте Псковского агентства информации мы можете посмотреть прямую видеотрансляцию игры.

Отметим, что в первом круге «Солярис» победил на своём поле «Псков-747» со счётом 4:0. Сейчас московский клуб претендует на попадание в тройку призёров, расположившись на 4-й строчке в турнирной таблице. Псковская команда с 21 очком после 18 туров занимает 8-ю строчку. Ее разрыв с «Солярисом» составляет 7 очков.