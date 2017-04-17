Великолукский свиноводческий комплекс стал генеральным спонсором футбольного клуба «Луки-Энергия»

16:33, 17 апреля 2017, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс, став генеральным спонсором футбольного клуба «Луки-Энергия». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Сложно передать словами, как важна и бесценна для нашего клуба поддержка Великолукского свиноводческого коплекса. Нас не просто не оставили в свободном плавании довольствоваться крохами господдержки, не просто оказали поддержку. Компания стала нашим спонсором, став нашим надежным другом, уверен, на многие годы», - прокомментировал это событие гендиректор ФК «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков.

«Для нас очень важно, что руководство Великолукского свиноводческого комплекса разделяет нашу позицию о необходимости развивать профессиональный и массовый спорт и поддерживать наш, великолукский, футбол. Чтобы помочь вырастить своих чемпионов. Чтобы наши дети, гордились успехами земляков, брали с них пример, занимались спортом и выбирали здоровый образ жизни. С этого, я уверен, и начинается процветание любого города, региона, всей страны», - добавил он.

Также Великолукский свиноводческий комплекс уже не первый год является спонсором футбольного клуба «Псков-747».