Пасхальные литургии прошли в псковских исправительных учреждениях

17:55, 17 апреля 2017, ПАИ

В день Светлого Христова Воскресенья в храмах и молельных комнатах учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области, состоялись праздничные богослужения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Церковные торжества прошли с соблюдением пасхальных традиций и канонов. Священнослужители поздравили осужденных со светлым праздником Воскресения Христова, рассказали о значении этого события для всех верующих, пожелали милости Божьей, совершили обряды причащения и окропления святой водой.

В ИК-3 УФСИН России по Псковской области служение Божественной литургии провели отец Владимир и отец Виталий, регулярно посещающие это исправительное учреждение и совершающие богослужения в храме «Анастасии Узорешительницы». В этот день произнести молитву, зажечь свечу во здравие и благополучие собрались более 50 осужденных. Завершилось торжественное богослужение пасхальным крестным ходом.