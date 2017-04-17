Местные гастрономы и фермеры поддержат Праздник псковского пирога

18:20, 17 апреля 2017, ПАИ

На туристической выставке-ярмарке «Время отдыхать», которая состоится 22 апреля в экспоцентре на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, Праздник псковского пирога поддержат местные гастрономы и фермеры. С 10:00 до 19:00 на выставке будут работать съестные торговые ряды, где посетителям представят псковские гастрономические сувениры и местные фермерские продукты, а также предложат угощения в виде бесплатных пирогов и пирожков.

«Накормим всех!» - обещают в оргкомитете выставки. О своём участии в выставке Псковскому агентству информации рассказали девять кондитеров и фермеров.

Авторская кондитерская «Миша» уже второй год активно поддерживает Праздник псковского пирога и проведет на ярмарке мастер-класс по выпечке традиционных псковских пирожков - губника, борканника и накрепка. У посетителей выставки будет возможность приобрести свежие ароматные пироги и пирожки от «Миши», а также шоколадные конфеты (трюфели) ручной работы.

Следующий участник выставки-ярмарки — пекарня «Маруся». Это небольшая молодая пекарня с пирогами по домашним рецептам. В ассортименте – песочные пироги (или тАрты), осетинские и русские пироги. Честность и открытость своим покупателям, креативный подход, высокое качество продукта – основные принципы в работе пекарни.

На выставке пекарня «Маруся» представит: сытные осетинские пироги с различными начинками (сырными, мясными и овощными), сладкие и изящные песочные пироги и тарталетки, сдобные русские пироги и пирожки. В составе пирогов – все только настоящее и натуральное.

Мастерская «Хлебный хутор» также примет участие в ярмарке. Хутор находится в уникальном месте, в святых землях древней Псковщины, в экологически чистом районе, который славится по всей округе хлебобулочными изделиями из амарантовой и обдирной муки.

Продукция «Хлебного хутора» без дрожжей, на хмелевой закваске, из настоящей русской печи. Вниманию посетителей буду также предложены вкуснейшие имбирные пряники по древним рецептам предков, уникальные эко-конфеты ручной работы и много других полезных и вкусных продуктов.

«Изборский Пряник» - авторская мастерская печатного пряника Татьяны Мусатовой. Изборский пряник - это отборные ингредиенты, всегда высокое качество, свежемолотые пряности, ручная работа. Пряник, созданный в самом сердце заповедника, никого не оставит равнодушным, утверждают руководители мастерской! На ярмарке будут представлены свежеиспеченные пряники, которыми мастерская, помимо продажи, будет угощать всех желающих.

Новый псковский гастрономический сувенир — пряник «Витязь» впервые будет представлен широкому кругу потребителей. До этого пряник уже полюбился многим покупателям ярмарки подарков ручной работы «ART-ель» и других выставок-ярмарок нашего города, однако после ребрендинга он появится впервые. Пряники, в том числе с уникальной начинкой из молочных сливок, готовятся по авторским разработкам на основе старинных русских рецептов и с использованием исключительно натуральных продуктов.

Сладости могут быть полезны и для здоровья, и для фигуры, - утверждают производители натуральной пастилы «Сашкины радости, Мишуткины сладости». Приходите на выставку «Время отдыхать» и попробуйте этот очень вкусный и полезный натуральный продукт! Клюква и облепиха, вишня и чёрная смородина, клубника и яблоко-корица - среди этих вкусов каждый найдет свой. А для подарков и сувениров вам предложат приобрести наборы пастилы в оригинальной подарочной упаковке.

Семейная ферма «Бебешкино» - находится в экологически чистом месте Печорского района Псковской области, почти у границы с Эстонией. Продукция производится только из высококачественного молока и сливок, без добавок, консервантов и красителей, а небольшой объем производства позволяет тщательно следить за качеством продукции и обеспечивает индивидуальный подход к клиенту.

Семейная сыроварня Саловых – частное хозяйство семьи, которая в 2016 году стала победителем в номинации «Молодая семья» Всероссийского конкурса «Семья года».

Семья Саловых живет в уютной маленькой деревне на границе Псковского и Печорского районов, где варит сыр уже три года. На выставке-ярмарке «Время отдыхать» сыровары угостят всех посетителей великолепными хачапури на основе своего сыра, прекрасной итальянской пиццей и другими вкусностями

Семейная пасека «Дубравушка», расположенная в Пушкиногорском районе Псковской области, на ярмарке представит свой мед, которым будет угощать всех желающих. Прекрасным дополнением к меду послужит вкусный травяной чай, который пчеловоды заготавливают своими руками. В рамках праздника «Псковского пирога». «Дубравушка» испечет традиционный пасечный пирог «Медовик», которым будет всех с удовольствием угощать. Для покупателей пасеки, которые являются участниками группы, весь день будет действовать скидка 10% на всю продукцию.

Магазин вкусного чая «Чайное настроение» предложит на ярмарке псковичам и гостям города уникальный продукт- печорский иван-чай и чайные напитки на его основе. Вкусным чаем будут угощать всех посетителей праздника. Кроме того, гости смогут приобрести домашнее варенье из привычных ягод, но в неожиданном сочетании, что делает его не просто вкусным, а изысканным! И, конечно, на ярмарке будут уже полюбившиеся всем пряники с росписью: хохлома, гжель и мультяшки для деток.

Один из наиболее известных участников «съестных рядов» - компания «Столбушинский продукт» - производит натуральные, экологически чистые продукты питания по старинным русским рецептам: сбитень, травяные чаи, орехи в меду, мед, варенье, соки, звары, томленые ягоды, злаковые батончики. Производство находится в Пушкинских Горах и существует с 2009 года. Вся продукция создана по возрожденным старинным русским рецептам, произведена из экологически чистого сырья и сертифицирована в соответствии с действующим законодательством. Для посетителея «Время отдыхать» «Столбушинский продукт проведет мастер-класс по завариванию иван-чая и приготовлению сбитня.

Помимо продажи своих товаров, участники выставки-ярмарки организуют мастер-классы и дегустацию своей продукции. С подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

Деловому сообществу мастерские «Хлебный хутор», «Изборский Пряник», «Пряник Витязь», пастила «Сашкины радости, Мишуткины сладости», сыроварня Саловых и «Бебешкино», а также компания «Столбушинский продукт» презентуют свою продукцию на международном этногастрономическом форуме «Вкус без границ», который пройдет в Пскове 20 и 21 апреля.