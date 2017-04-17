На уборку братских захоронений отправили должников приставы Опочецкого района

18:02, 17 апреля 2017, ПАИ

В Опочецком районе должники, получившие административное наказание в виде обязательных работ, по согласованию с местными властями, направлены на уборку братских захоронений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Псковской области.

По словам исполняющей обязанности старшего судебного пристава ОСП Опочецкого и Красногородского районов Ольги Леппо, обязательные работы в виде административного наказания были назначены должникам за неисполнение в установленный законом срок требований судебного пристава-исполнителя по оплате основного вида задолженности. «Двое из них - это должники по штрафам ГИБДД, в том числе, по так называемому «пьяному» штрафу, третья - жительница Опочецкого района, у которой имеется задолженность по алиментным обязательствам», - рассказала она.

«Переговорив с руководством Пригородной волости, и, учтя тот факт, что меньше чем через месяц в нашей стране будет праздноваться праздник Великой Победы, было решено отправить данных граждан отбывать наказание на два воинских захоронения», - отметила Ольга Леппо. - Каждый рабочий день они в течение нескольких часов будут заниматься благоустройством территорий вокруг памятников: расчищать дорожки, убирать скопившийся после зимы мусор, красить оградки и сами монументы».

По ее словам, на исправительных работах должники проведут более ста часов. На места их будут доставлять транспортом волости и предоставлять необходимый инвентарь – метла, грабли, кисти и краски.

Надлежащее исполнение должниками обязательных работ будут контролировать судебные приставы Опочецкого и Красногородского районов Управления ФССП России по Псковской области.