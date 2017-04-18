0
12:33
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
11:58
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
11:49
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
11:10
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
11:07
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
11:02
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
10:06
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Еще новости
Общество

Федул Ветреник наступил по народному календарю

18 апреля по народному календарю наступил Федул Ветреник, сообщает calend.ru.

Народный праздник получил название в память о мучениках — диаконе Агафоподе, чтеце Феодуле и иже с ними, отдавших жизнь за веру в 303 году. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры. О ненастной погоде говорят: «Пришел Федул — губы надул». Иногда используют и более интересный вариант присказки: «Федул, чего губы надул? — Кафтан прожег. — Велика ли дыра? — Один ворот остался».

Считалось, что с первым весенним ветром прилетают сверчки и расселяются по огородам. Также появляются бабочки-крапивницы, божьи коровки. На Федула (Феодула) нужно было растворить окна и заговорить их специальными словами, чтобы уберечь избу от гнилых ветров, от нечистой силы, от переполохов. Истинная причина для такого обычая, скорее всего, была самая приземленная: после длинной зимы изба нуждалась в проветривании, а теплый ветер уже не мог выстудить помещение. Не случайно говорили: «Кто раньше Федула оконницу растворил — тот ненастью угодил»; «На Федула окно отворил — избу без дров натопил». Земледельцы наблюдали: если на дне оврага осталось снега величиной с корову — значит, можно приниматься за пахоту.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 1
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
18 апреля 2017
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
18 апреля 2017
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища 1
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
18 апреля 2017
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 3
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
18 апреля 2017
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля
18 апреля 2017
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

Идет загрузка...