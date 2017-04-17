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Андрей Турчак следит за ходом домашнего матча ФК «Псков-747» со зрительских трибун

17 апреля губернатор Псковской области Андрей Турчак посетил футбольный матч между командами «Псков-747» и «Солярис» (Москва). Очередной поединок группы «Запад» проходит в Пскове на стадионе «747» в рамках 19-го тура ФОНБЕТ-Первенства России по футболу 2016–2017 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Судит матч петербургский арбитр Ян Бобровский. Боковые арбитры — Игорь Коротков (Гатчина) и Станислав Никитин (Ленинградская область). Резервный арбитр — Герман Кравченко (Псков). Инспектирует встречу Игорь Дворников из города Жуковский.

К сегодняшнему матчу в активе псковской команды 21 очко, клуб находится на девятой строчке в положении команд своей группы. «Солярис» с 28-ю очками находится на шестой позиции.

Во время первой в текущем сезоне встречи ФК «Псков-747» и «Соляриса» победу со счетом 0:4 на правах хозяев одержали москвичи.

Отметим, что прямую трансляцию со стадиона можно посмотреть на сайте Псковского агентства информации.

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