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Общество

Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест, сообщает calend.ru. 

Девизом праздника стали слова: «Сохраним нашу историческую родину».

Этот День установлен в 1982 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест (ICOMOS), созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается в мире с 18 апреля 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В СССР в 1924 году Инструкцией Наркомпроса был разработан Указ (на основании постановления Всероссийского ЦИК и Совнаркома от 7 июля 1924 года), по которому исполнительным комитетам вменялось в обязанность следить за тем, чтобы «городища, курганы, могильники и прочие места, представляющие историческую ценность, не распахивались, не раскапывались в каких-либо хозяйственных целях, а в окружности памятников оставалась бы неприкосновенной охранная полоса от одной сажени и более, в зависимости от размера и значения памятника».

В настоящее время в России насчитывается примерно 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. А базовым законом в области сохранения, использования и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Однако, данный закон соблюдается не всегда. Памятники, исторические места и заповедные зоны уничтожаются, а виновные в этом не несут, как правило, наказания. По оценкам экспертов, ежегодно страна теряет до 200 памятников истории и культуры, и некоторые объекты культуры прошлого утеряны уже безвозвратно.

Отметим, что псковичи и туристы могут сегодня побывать на бесплатных экскурсиях по городу

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Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля
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Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

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