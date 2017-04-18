Всемирный день радиолюбителя празднуется сегодня

09:14, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля энтузиасты-радиолюбители во всём мире отмечают свой «профессиональный» праздник — Всемирный день радиолюбителя, сообщает calend.ru.

18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей (International Amateur Radio Union, IARU), благодаря этому событию у радиолюбителей и появился повод ежегодно отмечать успехи и достижения. Членами организации являются радиолюбители из более чем ста пятидесяти стран мира.

Каждый год Всемирный день радиолюбителя проводится под определенным девизом. Так, например, в 2007 году девизом стал лозунг «Расширение мира радиосвязей», девизом 2010 года были выбраны слова «Сочетание опыта коммуникации с современными цифровыми технологиями», а в 2013 году праздник был посвящен столетию со дня первого использования любительского радио в чрезвычайной ситуации.

Считается также, что большинство радиотехнологий были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.

После окончания Второй мировой войны и до первой половины 1980-х годов радиотелетайп, известный также как RTTY, был единственным цифровым режимом HF, доступным любителям.

Во второй половине 1980-х годов, наряду с внедрением и возрастающей популярностью персональных компьютеров, дебютировал первый любительский цифровой режим коммуникации — AMTOR. С помощью AMTOR появилась возможность безошибочно передавать тексты. Изобретения и технологии, получившие «путевку в жизнь» из рук радиолюбителей, по прошествии многих лет не потеряли свою актуальность — радио- и телевизионные приемники и передатчики, включая двухсторонние способы радиосвязи, адаптивные антенны и другие необходимые технологии.

В мае 1945 года, высоко оценивая вклад радио в развитие страны в деле разгрома фашистской Германии, правительство СССР учредило специальный памятный день — День радио.