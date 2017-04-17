Александр Котов поднялся на 19 позиций в медиарейтинге спикеров региональных заксобраний

17:50, 17 апреля 2017, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 21-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за март 2017 года, построенном компанией «Медиалогия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Медиалогии», по сравнению с февралем рейтинг псковского спикера вырос на 19 пунктов.

Отметим, что лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.