0
10:55
Квартира, деньги, три жены
10:04
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
22:05
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
09:57
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
20:36
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
11:18
Два года до приказа
20:09
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
Еще новости
Политика

Александр Котов поднялся на 19 позиций в медиарейтинге спикеров региональных заксобраний

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов занял 21-е место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ за март 2017 года, построенном компанией «Медиалогия». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Медиалогии», по сравнению с февралем рейтинг псковского спикера вырос на 19 пунктов.

Отметим, что лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в марте стали Владимир Константинов (Республика Крым), Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург) и Алексей Шапошников (Москва).

Рейтинг был построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова
17 апреля 2017
Виктор Рулёв занял вакантное место в гордуме Пскова 7
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом
14 апреля 2017
Доходы президента РФ снизились по сравнению с 2015 годом 10
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ
13 апреля 2017
К 20 часам общественных работ приговорил суд секретаря Псковского горкома КПРФ 6
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
12 апреля 2017
Госдума проголосовала за перенос выборов президента
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе
11 апреля 2017
Андрей Турчак поручил руководству Пскова юридически закрепить территориальный подход к распределению мест в новой школе 3
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России»
08 апреля 2017
Прошли первые дебаты претендентов на участие в выборах в Псковскую гордуму от «Единой России» 8
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
07 апреля 2017
На границе Псковской области и Латвии завершаются работы по демаркации
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России»
06 апреля 2017
8 и 9 апреля в Пскове состоятся первые дебаты участников предварительного голосования «Единой России» 3

Идет загрузка...