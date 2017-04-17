Подозреваемые в разбойном нападении задержаны в Пскове

17:58, 17 апреля 2017, ПАИ

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержал двух мужчин, подозреваемых в причинении телесных повреждений молодому человеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что у одного из домов на Октябрьском проспекте двое неизвестных избили молодого человека и скрылись.

В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу. В ходе опроса очевидцев сотрудники Росгвардии установили приметы подозреваемых. Вскоре подозреваемых задержали на площади Ленина и доставили в отдел полиции.