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Общество

Подозреваемые в разбойном нападении задержаны в Пскове

В Пскове экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области задержал двух мужчин, подозреваемых в причинении телесных повреждений молодому человеку. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального Отдела Росгвардии.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о том, что у одного из домов на Октябрьском проспекте двое неизвестных избили молодого человека и скрылись.

В кратчайшие сроки экипаж группы задержания прибыл по указанному адресу. В ходе опроса очевидцев сотрудники Росгвардии установили приметы подозреваемых. Вскоре подозреваемых задержали на площади Ленина и доставили в отдел полиции.

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