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Общество

Сергей Перников поручил собрать полную информацию о собственниках земель вблизи лесов

Ход пожароопасного сезона в Псковской области обсудили на совещании в администрации региона под председательством заместителя губернатора Псковской области Сергея Перникова. Главы муниципалитетов приняли участие в обсуждении с помощью видеоконференцсвязи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Сергей Перников сообщил, что, по прогнозам специалистов, нынешний пожароопасный период может быть тяжелее, чем предыдущие, и призвал участников совещания уделить этому вопросу особое внимание.

За первые три недели пожароопасного сезона в регионе зарегистрировано пять лесных пожаров на площади более 2,5 гектар. Они произошли на землях государственного фонда в Себежском, Порховском и Плюсском районах. «Основная причина пожаров — человеческий фактор. В трех случаях — неосторожное обращение с огнем», — отметил председатель Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды Виктор Мусатов.

Заместитель губернатора подчеркнул, что для выстраивания эффективной работы по предотвращению возгораний необходимо собрать исчерпывающую информацию по владельцам земельных участков, граничащим с лесным фондом. «В случае возникновения пожара на участке, находящемся в близости к лесному фонду, принципиально установить лицо, являющееся его собственником, и привлечь его к ответственности за несоблюдение противопожарных мер», — сказал он.

В связи с этим Сергей Перников поручил главам муниципальных районов проверить полноту предоставляемой информации по собственникам земельных участков, граничащих с лесным фондом.

Кроме того, на совещании был поднят вопрос о проведении противопожарных мер на землях, собственность которых не разграничена.

На сегодняшний день сводный план тушения лесных пожаров на территории региона на 2017 год утвержден. Распоряжением областной КЧС и обеспечению пожарной безопасности в Псковской области сформирована группировка сил и средств, привлекаемых к ликвидации природных пожаров. В ее состав вошли более 4 тыс. человек и порядка 580 единиц техники. Для своевременного обнаружения возгораний ведется наземное патрулирование лесов, открыта горячая линия, на которую любой гражданин может сообщить о пожаре. Также осуществляются противопожарные мероприятия: устройство минерализованных полос и разрывов, профилактические выжигания и ремонт дорог. Ведется разъяснительная работа с населением о правилах пожарной безопасности и поведения в лесах.

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