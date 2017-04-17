Валерий Лесников: ТСЖ - самая эффективная форма управления многоквартирными домами

19:50, 17 апреля 2017, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы Валерий Лесников отметил роль депутатов во взаимоотношениях между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья.

Дебатная площадка, где выступал председатель общественного совета партийного проекта «Народный контроль», директор ООО «Лекор-Инвест» Валерий Лесников проходила в Естественно-математическом лицее № 20. Кроме него в ней приняли участие председатель «Псковской областной организации ВОС» Владимир Прокудин, предприниматель Илона Серова, помощник депутата Псковской городской Думы Диана Гринчишина.

Обсуждая тему «Инфраструктура и ЖКХ» участники дебатов сошлись во мнении, что пока сфера ЖКХ является одной из наиболее проблемных для населения.

«В отношениях между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья у каждой стороны свой интерес. Чтобы получать качественные и доступные по цене услуги и при этом помнить о коммерческом интересе управляющих организаций, поставщиков энергоресурсов, а также рентабельности муниципальных предприятий, таких, как Горводоканал и другие, надо постоянно находить консенсус с учётом меняющейся экономической ситуации в стране и регионе, уровня жизни разных социальных слоёв населения, возможностей бюджетов разных уровней. Роль коммуникатора таких взаимоотношений, чтобы они шли в конструктивном русле, лежит и на городских депутатах, естественно с учётом их полномочий и возможностей», - подчеркнул Валерий Лесников.

При этом он отметил, что депутатская деятельность постоянно связана с поиском и принятием трудных, непопулярных, компромиссных решений. «Примером может служить назревшая необходимость реорганизации городского банно-прачечного комбината. С одной стороны надо сохранить социально-значимые услуги на доступном уровне для большинства жителей Пскова, с другой стороны, деятельность муниципального предприятия должна быть хозяйственно эффективной и предоставлять качественные услуги с учётом современных санитарных требований», - подчеркнул депутат.

По словам Валерия Лесникова, чтобы иметь прозрачность и самим регулировать отношения с ресурсонабжающими организациями, быть полномочными участниками процесса, собственники жилья должны проявлять активность и создавать ТСЖ по месту жительства. «Товарищество собственников жилья – на данный момент самая эффективная форма управления многоквартирными домами», - отметил он.

Напомним, что дебаты проводятся в рамках подготовки к процедуре предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в Псковскую городскую Думу.

С графиком проведения дебатов в Пскове, где обозначены места, время и обсуждаемые темы, можно ознакомиться на сайте Псковского регионального отделения партии.

На сайте предварительного голосования pg.er.ru находится регламент, положение, памятка участника и список выдвинутых кандидатов.

Трансляцию с дебатных площадок в Пскове можно наблюдать в онлайн режиме на сайте «Одноклассники» и на сайте предварительного голосования.