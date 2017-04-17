В Печорах прошла акция ГИБДД «Пристегни себя и своих пассажиров!»

20:36, 17 апреля 2017, ПАИ

В Печорах прошла акция ГИБДД «Пристегни себя и своих пассажиров!», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Акция направлена на профилактику и пресечение нарушений среди автовладельцев, не использующих ремни безопасности; а также снижение тяжести последствий при ДТП и профилактику нарушений правил перевозки детей до 12 лет.

В ходе профилактического мероприятия с водителями прошли профилактические беседы по соблюдению скоростного режима на дорогах. Особое внимание обращалось на необходимость использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

Участники акции вручали водителям информационные буклеты, а юным пассажирам - книги о Правилах дорожного движения.