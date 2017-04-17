Вечер псковского барда состоится в областной библиотеке 22 апреля

21:09, 17 апреля 2017, ПАИ

22 апреля в 15:00 в Псковской областной научной библиотеке состоится авторский вечер поэта, барда, организатора фестиваля авторской песни «Старая крепость» Игоря Плохова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения Союза писателей России.

В программе прозвучат стихи и песни автора для взрослых и детей, рассказ об истории авторской песни в Псковской области, о готовящемся фестивале «Старая крепость» в Изборске.

На вечере можно будет приобрести книги и диски автора, пригласительные билеты на фестиваль.