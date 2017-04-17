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Общество

В первом квартале псковичи 508 раз обращались за помощью в Роспотребнадзор

В первом квартале 2017 года в Управление Роспотребнадзора по Псковской области поступило 508 обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Устных обращений поступило 348, письменных – 160. Основная доля обращений пришлась на нарушения в сфере розничной торговли 71%, доля обращений на нарушения в сфере услуг составила 29%. В сфере услуг потребители, в основном, обращались по вопросам защиты их прав в сфере: жилищно-коммунальных услуг – 33 обращения; бытового обслуживания населения – 33 обращения; услуг связи – 21 обращение медицинских услуг – 12 обращений транспортных услуг – 10 обращений; деятельности на финансовом рынке – 8 обращений.

Все поступившие в первом квартале обращения рассмотрены специалистами, по 483 обращениям даны разъяснения в пределах компетенции Роспотребнадзора, 36 обращений направлено по подведомственности в другие органы.

Кроме того, 16 обращений граждан послужили основанием для проведения проверок. В семи случаях нарушения, изложенные в обращении, подтвердились, по четырём обращениям проведено административное расследование. Во всех случаях установлено наличие административного правонарушения.

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