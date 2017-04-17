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Общество

Горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики работает в Пскове

В преддверии Европейской недели иммунизации, которая в этом году проходит в период с 24 по 30 апреля, Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит горячую линию по вопросам вакцинопрофилактики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

С 10 по 24 апреля специалисты-эпидемиологи Управления и его территориальных отделов проконсультируют всех обратившихся по вопросам вакцинации, ответят на вопросы, дадут рекомендации, как защитить себя и своих детей от инфекций, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показаниям, в том числе с учетом эпидемиологических рисков.

Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.

За прошедшие годы благодаря профилактическим прививкам достигнуты успехи в борьбе с инфекционными заболеваниями. С 2002 года Псковская область имеет сертификат Всемирной организации здравоохранения как территории, свободной от полиомиелита.

В Псковской области последние 3 года не регистрируются случаи кори, краснухи, эпидемического паротита, полиомиелита, врождённой краснухи. Массовая иммунизация населения против гриппа, в том числе детей позволяет ежегодно существенно снижать интенсивность эпидемического процесса гриппа и бремя его социально-экономических последствий.

Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Закон предусматривает социальную защиту граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.

В соответствии с Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» граждане при проведении вакцинации имеют право:

- на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях;

- бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок;

- медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области и готовы ответить на все вопросы жителей, возникающие при проведении иммунизации, по телефону горячей линии 8-8112-664729 в рабочее время с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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