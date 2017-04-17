Гирлянду воинской славы возложат псковичи к монументу Александру Невскому
18 апреля в 14:00 начнется торжественный церемониал возложения гирлянды воинской славы и цветов к монументу русским воинам и великому князю Александру Невскому на горе Соколиха (Псковский район).
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Госкомитета Псковской области по культуре, мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России - 775-летию героической победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере.
В церемонии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие Псковского гарнизона, а также представители силовых структур, органов законодательной и исполнительной власти, общественных организаций, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».