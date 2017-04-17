Дни Пскова пройдут в Уфе

19:42, 17 апреля 2017, ПАИ

17 апреля глава Пскова Иван Цецерский и председатель Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Валерий Трофимов заключили соглашение о сотрудничестве. Уфимская делегация находится в Пскове с двухдневным рабочим визитом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На официальной встрече глава Пскова приветствовал коллег, отметив, что, несмотря на значительные расстояния между двумя городами и 500-летнюю разницу в возрасте с момента основания, муниципалитеты многое роднит.

«Отрадно, что у Пскова с каждым годом становится все больше и больше партнеров внутри России. Аналогичные соглашения у нас заключены с Дербентом (Дагестан), Элистой (Калмыкия) и Северодвинском. Общность истории и культуры помогают нам сотрудничать и развиваться, обмениваться опытом в самых разных сферах деятельности», - сказал Иван Цецерский.

Он рассказал, какие инфраструктурные изменения происходят сегодня в областном центре в рамках подготовки к значимому международному событию - Ганзейским дням 2019 года и пригласил гостей на праздник.

Валерий Трофимов поблагодарил главу Пскова за прием: «Мы рады, что Псков с готовностью откликнулся на наше предложение о сотрудничестве. От добрых знакомств мы сегодня переходим к взаимодействию и партнерству. С огромным удовольствием будем перенимать наработанный вами опыт в патриотической работе с молодежью, с ветеранскими организациями. Этим Псков славен на всю Россию».

Стороны поделились опытом в муниципальном администрировании, практиками в решении различных социальных и коммунальных вопросов, принципами взаимодействия депутатского корпуса и сотрудников администраций с населением городов. Гости из Уфы предложили в ближайшее время провести в своем городе Дни Пскова, псковичи откликнулись ответным предложением.

Отметим, в заключенном соглашении стороны намереваются развивать сотрудничество в промышленности, транспорте, строительстве, инвестиционной деятельности, культуре, образовании и молодежной политике, туризме и спорте, осуществлять обмен информацией и опыт работы в иных сферах в рамках решения вопросов местного значения, оказывать содействие взаимному развитию торговли, производственного и других видов экономического сотрудничества.