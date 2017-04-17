Пары из Пскова заняли весь пьедестал регионального первенства по танцевальному спорту

19:58, 17 апреля 2017, ПАИ

15 апреля в спортивном зале комплекса «Олимп» прошло открытое первенство Псковской области по танцевальному спорту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете региона по физкультуре и спорту.

В соревнованиях приняли участие 138 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Острова, Себежа, Порхова, Пушкинских Гор, а также из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Соревнования проходили в семи возрастных группах.

Победителями соревнований стали: Валентин Кравченко и Валерия Панькив, Илья Болдырев и Анна Большакова , Александр Васильев и Юлия Михайлова, Илья Ситчихин и Мира Барсукова. Пары стали победителями в двух программах

Победители и призеры награждены медалями и грамотами Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.