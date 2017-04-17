Выставка к 115-летию Каверина откроется в Пскове

20:02, 17 апреля 2017, ПАИ

21 апреля в 16:00 в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника на Некрасова, 7 состоится открытие выставки «Бороться и искать, найти и не сдаваться!», посвященной 115-летию со дня рождения Вениамина Каверина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Писатель Вениамин Александрович Каверин родился 6 (19) апреля 1902 году в Пскове в семье военного музыканта, кларнетиста, капельмейстера Омского полка Абеля Абрамовича Зильбера и его жены Анны Григорьевны, урожденной Дессон, выпускницы Московской консерватории, владелицы нескольких музыкальных магазинов.

В 1912 году Вениамин Зильбер поступил в Псковскую гимназию, где уже учились его старшие братья Лев, Давид, Александр, проучился шесть лет и полюбил «старый город». Потом были историко-филологический факультет Московского университета, филологический факультет университета и арабское отделение Института живых восточных языков в Петрограде.

В своих произведениях Каверин создал «мир книжный, но чистый и благородный», и читатель полюбил героев «Двух капитанов», «Открытой книги», «Верлиоки», «Исполнения желаний». Как и его персонажи, писатель жил под девизом «Бороться и искать, найти и не сдаваться!». В мужчине он выше всего ценил «мужество», в женщине – «талант любви», своей собственной отличительной чертой считал «неуклонное исполнение намеченной цели».

На выставке будут представлены документы, фотоматериалы, рукописи, издания из фонда Каверина

Выставку можно посетить с 21 апреля по 14 мая.