0
12:01
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
20:21
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
14:47
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
12:20
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
10:55
Святой запаса
15:45
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
Еще новости
Культура

В Пскове начал работу XIV Международный книжный форум «Русский Запад»

18 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) начал работу XIV Международный книжный форум «Русский Запад». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Сегодня мероприятия Форума пройдут одновременно на нескольких площадках библиотеки. В 10:00 в фойе открылась книжная выставка – ярмарка, которая будет работать все дни проведения форума. В 11:00 в актовом зале библиотеки пройдет презентация книги «Феномен Катя», посвященной Екатерине Гениевой и проекта «Иностранке – 95», о знаменитом литературном «толстом» журнале. Состоится традиционный «День комплектатора», на котором библиотечные специалисты познакомятся с новыми тенденциями и нормативно - правовой базой комплектования библиотек.

В конференц-зале библиотеки в 11:00 откроется Международная конференция «Культура приграничья». В 13:00 в отделе гуманитарной литературы (3 этаж) начнет свою работу детская площадка. В 15:00 в актовом зале библиотеки состоится главное событие дня – торжественное открытие XIV Международного книжного форума «Русский Запад». На нем будут присутствовать официальные лица, победители конкурса «Псковская книга - 2016», будут подведены итоги регионального книжного конкурса «Псковская книга 2016» и Международной акции «Дарите книги с любовью». В 17:00 пройдет встреча псковских читателей с гостем форума - писателем Юрием Поляковым.

На все мероприятия форума вход свободный.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
17 апреля 2017
ПАИ разыграет еще два пригласительных на мероприятия Фестиваля русской музыки
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве
13 апреля 2017
Памятник Александру Солженицыну появится в Москве 1
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
13 апреля 2017
14 апреля ПАИ разыграет билеты на рок-концерт и оперу
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове
13 апреля 2017
С молитвы начнется Пасхальный фестиваль в Пскове 2
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет
11 апреля 2017
Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет 1
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор
10 апреля 2017
«Тотальный диктант» в Пскове написали Рамзан Кадыров и Терминатор 1
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»
08 апреля 2017
Псковичи напишут сегодня «Тотальный диктант»

Идет загрузка...