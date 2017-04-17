В Пскове начал работу XIV Международный книжный форум «Русский Запад»

10:26, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля в Псковской областной универсальной научной библиотеке (Псков, улица Профсоюзная, 2) начал работу XIV Международный книжный форум «Русский Запад». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Сегодня мероприятия Форума пройдут одновременно на нескольких площадках библиотеки. В 10:00 в фойе открылась книжная выставка – ярмарка, которая будет работать все дни проведения форума. В 11:00 в актовом зале библиотеки пройдет презентация книги «Феномен Катя», посвященной Екатерине Гениевой и проекта «Иностранке – 95», о знаменитом литературном «толстом» журнале. Состоится традиционный «День комплектатора», на котором библиотечные специалисты познакомятся с новыми тенденциями и нормативно - правовой базой комплектования библиотек.

В конференц-зале библиотеки в 11:00 откроется Международная конференция «Культура приграничья». В 13:00 в отделе гуманитарной литературы (3 этаж) начнет свою работу детская площадка. В 15:00 в актовом зале библиотеки состоится главное событие дня – торжественное открытие XIV Международного книжного форума «Русский Запад». На нем будут присутствовать официальные лица, победители конкурса «Псковская книга - 2016», будут подведены итоги регионального книжного конкурса «Псковская книга 2016» и Международной акции «Дарите книги с любовью». В 17:00 пройдет встреча псковских читателей с гостем форума - писателем Юрием Поляковым.

На все мероприятия форума вход свободный.