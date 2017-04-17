Названа самая массовая профессия в России

20:22, 17 апреля 2017, ПАИ

В России самой массовой профессией является водитель, на втором месте - торговец. Об этом со ссылкой на проректора национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Сергея Рощина сообщает ТАСС.

«На вопрос, какая самая массовая профессия сейчас в России, не всегда находится правильный ответ. Сейчас самая массовая профессия в России - водитель, 7% занятых. И это существует абсолютно во всех регионах. Потому что у нас большая страна, у нас существует масса транспортных задач и проблем. И, естественно, это востребованная профессия», - уточнил Сергей Рощин.

В торговле, по словам специалиста, заняты практически столько же.