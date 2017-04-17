Девятикратный рост продаж электронных ОСАГО ожидают страховщики

20:31, 17 апреля 2017, ПАИ

Девятикратный рост продаж электронных полисов ОСАГО ожидают страховщики по итогам 2017 года. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Российского союза автостраховщиков (РСА).

Российские автовладельцы с начала года заключили более 1 млн договоров ОСАГО в электронном виде по состоянию на 17 апреля.

«Электронное ОСАГО – успешный проект, который обеспечивает доступность автогражданки прежде всего в особо проблемных регионах России. Решая проблему доступности таким способом, мы прокладываем всему страховому рынку дорогу к дигитализации, к удобным и технологичным сервисам», - сказал президент РСА Игорь Юргенс.

Автовладельцем, который приобрел миллионный по счету полис в этом году, стал клиент страховой компании «АльфаСтрахование» из города Баймак (Республика Башкортостан).

Президент РСА напомнил, что с начала года продажи ОСАГО в электронном виде стали обязательными для страховых компаний, это и подтолкнуло к росту продаж. За весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы «автогражданки» в добровольном порядке, было заключено более 330 тысяч таких договоров. В период с 1 июля по 31 декабря 2015 года, когда проект только стартовал, было куплено 56 тысяч договоров в электронном виде.

«Если набранные в первом квартале темпы продаж сохранятся в течение следующих кварталов, то по итогам года мы увидим число продаж на уровне более 3 млн договоров. В настоящее время доля заключаемых договоров в электронном виде составляет 9,5%, в некоторых регионах доля продаж через этот канал превышает 35%», - добавил Игорь Юргенс.

«В среднем в сутки заключается 15 тысяч договоров, но случаются и рекордные дни, когда отмечается всплеск продаж – они превышают 20 тысяч договоров», - уточнил президент РСА.

Регионами лидерами по продажам электронных ОСАГО являются Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области и Москва.