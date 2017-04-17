Испанка признана старейшей жительницей Европы

20:40, 17 апреля 2017, ПАИ

115-летняя испанка Ана Вела признана старейшей жительницей Европы, пишет «Российская газета».

Вела родилась в октябре 1901 года в городке Пуэнте-Хениль в провинции Кордова, а сейчас она живет в Барселоне.

В мировом рейтинге Ана Вела занимает четвертое место. Старше её только 117-летняя Вайолет Браун и две японки – Наби Тадзима и Тиё Мияко, которым 116 и 115 лет.

Ранее старейшей европейкой была итальянка Эмма Морано, скончавшаяся 15 апреля в возрасте 115 лет.