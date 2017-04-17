0
20:36
В Печорах прошла акция ГИБДД «Пристегни себя и своих пассажиров!»
19:42
Дни Пскова пройдут в Уфе
18:20
Местные гастрономы и фермеры поддержат Праздник псковского пирога
17:40
Состоялась официальная фотосессия «Мисс Псков-2016» Валерии Голубевой
16:58
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
15:29
Два новых пограничных катера спустили на воду в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:16
Слёт девушек с именем Ольга состоится в Пскове 22-24 июля
Еще новости
Общество

Испанка признана старейшей жительницей Европы

115-летняя испанка Ана Вела признана старейшей жительницей Европы, пишет «Российская газета».

Вела родилась в октябре 1901 года в городке Пуэнте-Хениль в провинции Кордова, а сейчас она живет в Барселоне. 

 

В мировом рейтинге Ана Вела занимает четвертое место. Старше её только 117-летняя Вайолет Браун и две японки – Наби Тадзима и Тиё Мияко, которым 116 и 115 лет.

Ранее старейшей европейкой была итальянка Эмма Морано, скончавшаяся 15 апреля в возрасте 115 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Печорах прошла акция ГИБДД «Пристегни себя и своих пассажиров!»
17 апреля 2017
В Печорах прошла акция ГИБДД «Пристегни себя и своих пассажиров!»
Дни Пскова пройдут в Уфе
17 апреля 2017
Дни Пскова пройдут в Уфе
Местные гастрономы и фермеры поддержат Праздник псковского пирога
17 апреля 2017
Местные гастрономы и фермеры поддержат Праздник псковского пирога 6
Состоялась официальная фотосессия «Мисс Псков-2016» Валерии Голубевой
17 апреля 2017
Состоялась официальная фотосессия «Мисс Псков-2016» Валерии Голубевой
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
17 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция матча «Псков-747» с московским «Солярисом»
Два новых пограничных катера спустили на воду в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
17 апреля 2017
Два новых пограничных катера спустили на воду в Псковской области (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Слёт девушек с именем Ольга состоится в Пскове 22-24 июля
17 апреля 2017
Слёт девушек с именем Ольга состоится в Пскове 22-24 июля 1
Двухэтажный дом под Псковом выставлен на продажу со скидкой в 1 800 000 тысяч рублей
17 апреля 2017
Двухэтажный дом под Псковом выставлен на продажу со скидкой в 1 800 000 тысяч рублей

Идет загрузка...