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Политика

Чиновники Узбекистана перешли на круглосуточный режим работы

Чиновники Узбекистана перешли на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил президент страны Шавкат Мирзиёев, пишет Lenta.ru.

По словам главы государства, в течение двух ближайших лет чиновники будут работать круглыми сутками, и без его разрешения никто не посмеет уйти с работы домой. Шавкат Мирзиёев сообщил, что для контроля за их работой в региональных органах власти будут созданы «специальные отделы».

«Как было раньше — теперь так не будет. Либо вы наконец станете работать, либо освободите свое место», — предупредил президент.

Он отметил, что чиновники «погрязли в грязи и коррупции». Президент добавил, что служащие остаются на своих местах только из-за дефицита кадров. «Это наша главная беда. Но через два года мы подготовим кадры. Придут новые, молодые люди», — пообещал глава государства.

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