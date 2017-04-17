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Общество

Российским школьникам предстоит изучать основы кибербезопасности

Российским школьникам предстоит изучать основы кибербезопасности. Соответствующее предложение высказала министр образования РФ Ольга Васильева. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Васильевой, навык информационной безопасности необходимо прививать с начальной школы. «И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности», - заявила глава ведомства.

В стандартах появятся требования к результатам обучения, в том числе касающиеся безопасного интернета.

 

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