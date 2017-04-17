Российским школьникам предстоит изучать основы кибербезопасности

21:00, 17 апреля 2017, ПАИ

Российским школьникам предстоит изучать основы кибербезопасности. Соответствующее предложение высказала министр образования РФ Ольга Васильева. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Васильевой, навык информационной безопасности необходимо прививать с начальной школы. «И в стандартах начального образования, и чуть позже на уроках информатики, обществознания, права, ОБЖ, во внеурочной деятельности», - заявила глава ведомства.

​В стандартах появятся требования к результатам обучения, в том числе касающиеся безопасного интернета.