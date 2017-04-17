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Общество

Стали известны регионы-лидеры гастрономического туризма

Опубликован рейтинг самых популярных направлений гастрономического туризма России, сообщает ТурСтат.

Наибольшей популярностью в России пользуются одно-двухдневные гастрономические туры выходного дня и поездки на гастрономические фестивали, где можно стать гурманом за несколько тысяч рублей.

Например, гастрономический сет в ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга во время ресторанного фестиваля стоит от тысячи до двух тысяч рублей, однодневный гастрономический тур из Москвы в Тулу с посещением фабрики пряника и молочного комбината — две тысячи рублей, а тур из Москвы в Коломну с посещением фабрики пастилы и купеческим обедом — три тысячи рублей.

Гастрономический туризм в России является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме. В 2016 году рост рынка гастрономического туризма в России оказался в два раза быстрее роста рынка внутреннего туризма в стране равного 10%, а выездной гастрономический туризм в Италию, Францию и Испанию снизился.

В топ-15 городов и регионов России, популярных для гастрономического туризма, входят Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Владимирская область, Казань (Республика Татарстан), Тверская область, Тульская область, Алтайский край, Калининградская область, Новгородская область, Самарская область (Тольятти, Сызрань), Тамбовская область, Рязанская область, Астрахань (Астраханская область), Липецкая область.

Рейтинг составлен по данным предложений гастрономических туров и фестивалей в 2017 году.

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