Петербургского смертника готовил житель Подмосковья

21:38, 17 апреля 2017, ПАИ

Задержанный в Подмосковье уроженец центральной Азии Аброр Азимовзанимался подготовкой террориста-смертника Акбаржона Джалилова,взорвавшего бомбу в петербургском метро, говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ России.

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Петербургского смертника готовил 27-летний житель Подмосковья Аброр Азимов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Сегодня он задержан в Одинцовском районе Московской области. По версии спецслужб, мужчина является одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге.

Напомним, взрыв в петербургской подземке прогремел 3 апреля. Согласно материалам дела, 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов пронес в метро две самодельных бомбы. Одну он заложил на станции «Площадь Восстания», а другую вез с собой в рюкзаке. На перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» взрывное устройство сработало, погибли 15 человек, включая Джалилова.