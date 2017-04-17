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Экономика

До 64% выросли несырьевые доходы российского бюджета

До 64% выросли несырьевые доходы российского бюджета, доложил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом говорится на сайте Кремля.

Рост несырьевых доходов связан с колебаниям цены на нефть, уточнил Медведев. «В этом году немножко нефть подрастает, и эта структура [доходной части бюджета] чуть-чуть меняется, но в целом вектор понятен: несырьевые доходы растут, сырьевые доходы снижаются», — сказал премьер-министр. Эти направления развития в правительстве обязаны поддержать, добавил он.

По его словам, ситуация в экономике за последний год изменилась. «Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года – это очень важно – рост промышленного производства составил 1,3%, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается», - отметил Дмитрий Медведев.

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