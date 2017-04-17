В плюсской деревне Андромер прошёл противопожарный рейд

22:25, 17 апреля 2017, ПАИ

17 апреля сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам совместно с представителем администрации городского поселения «Заплюсье» и УУМ ОП МВД России «Стругокрасненский» по Плюсскому району провели профилактический рейд в деревне Андромер Плюсского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведено обследование 22 частных домовладений, 17 квартир, под роспись проинструктированы 44 человека, распространено 53 агитационных материала на тему обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период.

Жителям рассказали об остановке с пожарами на территории Плюсского района, ознакомили с телефонами вызова экстренных служб.