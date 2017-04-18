В понедельник Светлой седмицы епископ Сергий совершил богослужение в Невеле

08:32, 18 апреля 2017, ПАИ

17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

У входа в храм архипастыря встречали настоятель собора протоиерей Петр Нетреба, а также воспитанники приходской воскресной школы со своим преподавателем Ольгой Лаврентьевной, они преподнесли владыке пасхальный кулич в форме агнца и пасхальные яйца.

Под пасхальный звон колоколов и пение канона Пасхи был совершен крестный ход вокруг собора, за которым владыка Сергий прочел воскресные утренние Евангелия и окропил всех святой водой.

Затем он обратился к молящимся: «Господь пришел к нам для того, чтобы мы все, воскресившись душой своей, вошли в жизнь, не знающую конца, Господь даровал нам эту жизнь, и душа человеческая предощущает эту жизнь вечную. Даже люди далёкие от Церкви и даже совсем не верующие бывают в Светлую Пасхальную ночь влекомы к храмам Божиим какой-то неведомой силой. И мы видим эти тысячи огней, зажжённых в день Воскресения Христова, тысячи свечей, которые показывают нам, как горяча и тепла должна быть наша вера к Богу и благодарность нашему Господу и Спасителю. И мы торжествуем в эти святые дни ощущая радость праздника Воскресения Христова, потому что в этом самом главном, самом святом и радостном для нас празднике заключается всё наше спасение».