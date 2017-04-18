0
12:33
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
11:58
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
11:49
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
11:10
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
11:07
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
11:02
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
10:06
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Еще новости
Общество

В понедельник Светлой седмицы епископ Сергий совершил богослужение в Невеле

17 апреля, в понедельник Светлой седмицы, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе города Невеля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Великолукской епархии.

У входа в храм архипастыря встречали настоятель собора протоиерей Петр Нетреба, а также воспитанники приходской воскресной школы со своим преподавателем Ольгой Лаврентьевной, они преподнесли владыке пасхальный кулич в форме агнца и пасхальные яйца.

Фото с luki-eparhia.ru

Под пасхальный звон колоколов и пение канона Пасхи был совершен крестный ход вокруг собора, за которым владыка Сергий прочел воскресные утренние Евангелия и окропил всех святой водой.

Затем он обратился к молящимся: «Господь пришел к нам для того, чтобы мы все, воскресившись душой своей, вошли в жизнь, не знающую конца, Господь даровал нам эту жизнь, и душа человеческая предощущает эту жизнь вечную. Даже люди далёкие от Церкви и даже совсем не верующие бывают в Светлую Пасхальную ночь влекомы к храмам Божиим какой-то неведомой силой. И мы видим эти тысячи огней, зажжённых в день Воскресения Христова, тысячи свечей, которые показывают нам, как горяча и тепла должна быть наша вера к Богу и благодарность нашему Господу и Спасителю. И мы торжествуем в эти святые дни ощущая радость праздника Воскресения Христова, потому что в этом самом главном, самом святом и радостном для нас празднике заключается всё наше спасение».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
18 апреля 2017
До -7 градусов опустится температура в Псковской области ночью 19 апреля
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи
18 апреля 2017
Андрей Турчак: ПсковГУ - современный, конкурентоспособный и востребованный вуз, способный решать самые масштабные задачи 1
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
18 апреля 2017
Юрий Демьяненко определил три направления развития ПсковГУ на ближайшую пятилетку
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища
18 апреля 2017
Владимир Мединский поздравил псковичей с 775-й годовщиной Ледового побоища 1
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
18 апреля 2017
Псковский государственный университет вошёл в число опорных вузов России
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски
18 апреля 2017
Псковский мясокомбинат выпустил миниатюрные коктейльные сосиски 3
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
18 апреля 2017
18 апреля отмечается 775-я годовщина Ледового побоища
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля
18 апреля 2017
Международный день памятников и исторических мест отмечается 18 апреля

Идет загрузка...