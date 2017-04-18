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Общество

Ремонтные работы проводятся 18 апреля на трассе Петербург – Невель

18 апреля на трассе Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией проводятся ремонтные работы, связанные с ограничением движения. Об этом сообщает ФКУ «Севзапуправтодор».

Движение в оба направления затруднено на участках с 190 по 200 км (выборочно) и с 253 по 260 км в деревне Мараморочка Стругокрасненского района. Участки откроют для проезда в 17:00.

На км  358+216 проводится текущий ремонт моста через реку Синюю, а на км  522+176 - ремонт моста через реку Плиссу. Организовано круглосуточное реверсивное движение по одной полосе проезжей части при помощи светофорного регулирования до 15 ноября.

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