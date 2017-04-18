Соединения ВДВ пополнили специалисты по работе на БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка»

09:51, 18 апреля 2017, ПАИ

18 апреля воинские части и соединения Воздушно-десантных войск пополнили около 200 военнослужащих, которые прошли специальный курс обучения в 242-ом Учебном центре ВДВ на новых образцах военной техники БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

За время индивидуальных и комплексных занятий курс подготовки проходят не только механики-водители, наводчики операторы и младшие командиры новой боевой техники, но и офицеры звена рота – батальон.

В общей сложности, специалисты во время занятий по огневой подготовке произвели более 2000 выстрелов из основного оружия калибром 100 мм, около 15 тысяч выстрелов из 30 мм автоматической пушки, а также более 25 тысяч выстрелов из пулеметов. В процессе занятий по огневой подготовке механики водители осуществляли боевую стрельбу из пулеметов бронетранспортера БТР-МДМ «Ракушка».

Уровень оснащенности и квалификация преподавателей Учебного центра ВДВ позволяет каждые два месяца подготавливать порядка 200 военнослужащих для частей и подразделений ВДВ к работе на новых и перспективных образцах боевой техники.

С 26 апреля в Учебном центре ВДВ еще около 200 десантников приступят к 2 месячному курсу обучения, в ходе которого освоят профильную программу и приобретут необходимый уровень мастерства, овладев навыками управления боевыми машинами и вооружением БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».

В течение курса обучения подготавливаемые специалисты проехали более 250 километров днем и в условиях ограниченной видимости, преодолевая по бездорожью различные препятствия, в том числе и инженерные. Каждый обучаемый осуществил боевую стрельбу из вооружения боевой машины. Половина запланированных стрельб из вооружения БМД-4М и БТР-МДМ проводилась ночью.

«Особенностью подготовки специалистов на новой технике, является проведение с ними специальных занятий включенных в техническую подготовку. На них военнослужащие, на практике, изучают действия экипажей и командиров в особых случаях, при повреждении боевой машины, выходу из строя агрегатов или электронных приборов во время выполнения учебно-боевых задач», - отметили в ведомстве.