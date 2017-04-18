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Спорт

Норматив по бегу на три километра по пересечённой местности предстоит сдать псковским заключённым

Осужденные, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Псковской области, сдали нормы ГТО. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, спортивное мероприятие состоялось в рамках взаимодействия между администрацией Псковского района и областным УФСИН.

Сдача норм ГТО пройдет в несколько этапов. На первом участники сдали несколько дисциплин, входящих в комплекс ГТО: подтягивания, отжимания, упражнение на гибкость, прыжки в длину с места и подъем туловища из положения лежа.

По словам организатора соревнований - председателя Молодёжного совета Псковского района Виталия Дидыча, все участники показали высокий уровень подготовки, больше половины справились с нормативами комплекса, продемонстрировав свою готовность к следующим этапам, на которых будут приняты бег на 3 километра по пересеченной местности, плавание и стрельба в электронном тире.

«Воспитательная работа с осужденными - это целый комплекс мер, способствующих преодолению личностных деформаций, духовному и физическому развитию. Именно этим подходом мы и руководствуемся, включая подучётных граждан филиала в разнообразную спортивную жизнь Псковского района», – подчеркнула начальник филиала по Псковскому району ФКУ УИИ УФСИН России Псковской области Юлия Иванова.

Наряду с осужденными сдать нормы ГТО изъявили желание также сотрудники УФСИН России по Псковской области, преподаватели и курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России.

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