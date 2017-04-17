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За разбойное нападение на пенсионерку будут судить жителя Новосокольнического района

46-летний житель Новосокольнического района обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что обвиняемый 16 августа 2016 года с 15:00 до 18:00, находясь в деревне Ульянцево Новосокольнического района, с целью хищения напал на 79-летнюю местную жительницу. Он ударил ее поленом по голове, причинив тяжкий вред здоровью. После того, как потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый открыто похитил ее деньги в сумме 14 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Новосокольнический районный суд для рассмотрения по существу. Санкция пункта «в» части 4 статьи 162 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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