В Пустошке прокуратура выявила нарушения закона о капремонте многоквартирных домов

11:38, 18 апреля 2017, ПАИ

Прокуратура Пустошкинского района выявила нарушения закона о капитальном ремонте многоквартирных домов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что собственником 50 квартир в многоквартирных домах, расположенных в Пустошке, является администрация района. На момент проверки размер задолженности по оплате взносов на капремонт за муниципальный жилищный фонд составил более 24 тыс. рублей. При этом по закону бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме несут владельцы помещений.

В этой связи прокуратура внесла в адрес главы района представление с требованием устранения выявленных нарушений закона и наказания виновных.