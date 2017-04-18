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Общество

Условия поддержки российского кино изменит Минкульт

Министерство культуры России собирается провести ревизию системы оценки эффективности финансовой поддержки, которую государство отказывает кинематографу.

Как сообщил газете «Коммерсантъ» глава ведомства Владимир Мединский, планируется внедрить новый критерий: фильм, получивший господдержку, должен привлечь в кинотеатры по одному зрителю на каждые потраченные 100 рублей. Министр уверен, что проекты с кассовым потенциалом менее 250 млн рублей вообще не должны идти через Фонд кино, для их финансирования есть Минкультуры и частные инвесторы.

По его словам, перед Фондом кино поставлена задача усилить экспертизу эффективности государственной поддержки кинематографа.

Владимир Мединский считает, что нынешняя система поддержки должны быть изменена и предлагает гарантировать «кинкомпаниям из списка лидеров» государственную поддержку в объеме от 250 млн рублей после утверждения реализуемых ими проектов в Фонде кино. Затем эти компании, по словам министра культуры, получат «определенную свободу в переброске средств внутри проектов».

Министр добавил, что новая система будет относиться к проектам текущего года, «чтобы не менять правила задним числом».

Он призвал кинокомпании «аккуратнее относиться к бюджетным деньгам», а Фонд кино – «лучше экспертировать фильмы и сопровождать их в показе».

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