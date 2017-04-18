Условия поддержки российского кино изменит Минкульт

10:58, 18 апреля 2017, ПАИ

Министерство культуры России собирается провести ревизию системы оценки эффективности финансовой поддержки, которую государство отказывает кинематографу.

Как сообщил газете «Коммерсантъ» глава ведомства Владимир Мединский, планируется внедрить новый критерий: фильм, получивший господдержку, должен привлечь в кинотеатры по одному зрителю на каждые потраченные 100 рублей. Министр уверен, что проекты с кассовым потенциалом менее 250 млн рублей вообще не должны идти через Фонд кино, для их финансирования есть Минкультуры и частные инвесторы.

По его словам, перед Фондом кино поставлена задача усилить экспертизу эффективности государственной поддержки кинематографа.

Владимир Мединский считает, что нынешняя система поддержки должны быть изменена и предлагает гарантировать «кинкомпаниям из списка лидеров» государственную поддержку в объеме от 250 млн рублей после утверждения реализуемых ими проектов в Фонде кино. Затем эти компании, по словам министра культуры, получат «определенную свободу в переброске средств внутри проектов».

Министр добавил, что новая система будет относиться к проектам текущего года, «чтобы не менять правила задним числом».

Он призвал кинокомпании «аккуратнее относиться к бюджетным деньгам», а Фонд кино – «лучше экспертировать фильмы и сопровождать их в показе».